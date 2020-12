Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen

Meinerzhagen/KierspeMeinerzhagen/Kierspe (ots)

Am Samstag waren wieder Taschendiebe unterwegs. Zwischen 12.45 und 13 Uhr bestahlen sie in einer Drogerie an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße eine 79-jährige Kundin. Sie konnte sich noch daran erinnern, dass sie im Markt angerempelt wurde. Zu diesem Zeitpunkt dachte sie sich nichts dazu. Doch an der Kasse stand sie plötzlich ohne Geldbörse da. Die hatte zuvor in ihrer Jacken-Außentasche gesteckt.

Zwischen 14 und 14.25 Uhr erwischten die Taschendiebe eine 81-jährige Kundin in einem Supermarkt an der Volmestraße. Auch sie bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse ohne Geldbörse da stand. Auch sie hatte das Portemonnaie in ihrer Jacken-Außentasche verwahrt.

Die Polizei warnt angesichts der Serie von Taschendiebstählen: Kunden sollten Geldbörse und Handy immer in Innentaschen ihrer Jacken oder Mäntel aufbewahren. Angesichts der ausgefallenen Weihnachtsmärkte in den Großstädten weichen Taschendiebe auf heimische Läden in Kleinstädten aus. Sie gehen derart geschickt und in Gruppen vor, so dass die Opfer erst an der Kasse bemerken, dass sie bestohlen wurden. Bis dahin sind die Täter über alle Berge - im schlechtesten Fall mit einem Halt am nächsten Geldautomaten, wenn neben der Bankkarte auch die PIN im Portemonnaie steckte.

