Cappeln- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, gegen 07.30 Uhr, kam es in der Tenstedter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln befuhr die Tenstedter Straße in Richtung Cappeln. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin auf regennasser Straße die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Straße ab. Hierbei überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl die 18-jährige Fahrerin als auch ihre 18-jährige Beifahrerin aus Cappeln konnten den PKW eigenständig verlassen. Beide Frauen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die Tenstedter Straße zeitweise gesperrt. Lobend erwähnen möchte die Polizei das Verhalten von zwei Ersthelferinnen, die sich u.a. an der Unfallstelle um die beiden verletzten Frauen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gekümmert haben.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Seitenstraße der Bahnhofstraße von der Poststraße kommend. Hierbei touchierte der Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand abgestellten weißen Mercedes-Benz Vito, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

