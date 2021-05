Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Städtischer Mitarbeiter beleidigt -

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montag, 03.05.2021, gegen 18.45 Uhr, stellte ein Mitarbeiter des Gemeindevollzusdienstes eine schriftliche Verwarnung in der Leo-Wohleb-Straße in Breisach aus. Hierbei beleidigte ihn ein 71-Jähriger Mann aufs Übelste. Der 71-Jährige gelangt nun zur Anzeige wegen Beleidigung.

