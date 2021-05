Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Mit gefälschtem italienischen Führerschein erwischt -

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstag, 04.05.2021, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 36-Jähriger Breisacher einer Verkehrskontrolle in der Straße Neuer Weg in Breisach unterzogen. Jetzt erwarten den Mann mehrere Strafanzeigen. Zum einen ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, was er durch das Vorzeigen eines gefälschten italienischen Führerscheins verdecken wollte. Zum anderen Stand er unter dem Einfluss von Kokain, was zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und Mitteilung an die Führerscheinstelle nach sich zieht.

