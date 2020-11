Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201112.6 Itzehoe: Cannabis-Geruch verrät 38-Jährigen

ItzehoeItzehoe (ots)

Nachdem aus einer Itzehoer Wohnung der Geruch von Cannabis dringen sollte, nahmen Beamte das Objekt am Mittwochabend genauer unter die Lupe und entdeckten zwei Cannabispflanzen.

Um 18.35 Uhr klopften Einsatzkräfte an einer Wohnungstür in der Danziger Straße. Nach einem Hinweis hatten sie die Anschrift aufgesucht und bereits im Treppenhaus den typischen Geruch von Haschisch wahrgenommen. Es öffnete der 38-jährige Bewohner, dem die Polizisten einen vorliegenden Durchsuchungsbeschluss verkündeten. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Cannabispflanzen und Substanzen, bei denen es sich vermutlich um Rauschmittel handeln dürfte. Sie stellten die Beweismittel sicher und fertigten gegen den Beschuldigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell