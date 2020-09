Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Keine besonderen Vorkommnisse bei AfD-Veranstaltung in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 3. September 2020, fand in den Abendstunden eine Veranstaltung der AfD Landesgruppe Niedersachsen in der Markthalle in Delmenhorst statt.

In diesem Zusammenhang riefen bereits im Vorfeld verschiedene Organisationen zu Protestaktionen rund um die Veranstaltung auf.

Um einen reibungslosen Ablauf der AfD-Veranstaltung als auch der Protestaktion zu gewährleisten, bereitete sich die Polizei Delmenhorst auf den Einsatz vor und war in den Abendstunden unter anderem gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Oldenburg und Hundeführern im Einsatz.

Trotz Regenwetters versammelten sich zwischenzeitlich rund 130 Personen vor der Markthalle, um mit Transparenten lautstark ihren Protest kundzutun.

Durch das professionelle Vorgehen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnte sowohl die Veranstaltung der AfD in der Markhalle als auch die Gegenveranstaltung ohne besondere Vorkommisse stattfinden. Die Veranstaltung wurde wie geplant gegen 21:30 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell