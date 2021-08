Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfallflucht in der Eisenbahnstraße - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

Am Montagmorgen ist es in der Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 6 Uhr und 9 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Audi Avant, der in Höhe der Hausnummer 10 am Straßenrand parkte. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug die schwarze Limousine und verursachte am hinteren linken Kotflügel einen Schaden. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei aus Dissen unter 05421/921-390 entgegen.

