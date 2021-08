Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Müllcontainer brennen vollständig ab - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagabend ist es auf dem Gelände des Benediktinerinnen Klosters am "Hasetorwall" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 18.35 Uhr entdeckte ein Passant mehrere brennende Müllcontainer auf dem Grundstück und wählte den Notruf. Die Berufsfeuerwehr aus Osnabrück war schnell vor Ort und übernahm die Löscharbeiten der bereits anwesenden Bewohner. Es sind insgesamt zwei Wertstoffcontainer vollständig ausgebrannt. Ein weiterer ist durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt worden. Ein Personenschaden ist nicht entstanden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück zu melden, Tel: 0541/327-2215 oder -3103.

