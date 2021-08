Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Bissendorf (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Eistruper Feld" machten sich Unbekannte in der Nacht zu Samstag an einem Mercedes Sprinter zu schaffen. Der oder die Täter hebelten zwischen 22 und 07 Uhr die Hecktür auf und stahlen aus dem Fahrzeuginneren Tischlereiwerkzeug. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

