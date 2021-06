Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sulzbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich vor Joggerinnen - Polizei sucht dringend Zeugen

Sulzbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann im Feldgebiet Weinheim-Sulzbach auf exhibitionistische Weise gegenüber zwei Joggerinnen.

Zunächst fiel einer 55-Jährigen der schwarze SUV im Bereich der Dammstraße in Richtung Kläranlage auf. Nachdem sie von dem Auto zunächst überholt wurde, hielt das Fahrzeug kurz darauf an. Der Fahrer des Autos stieg aus und suchte gezielt den Blickkontakt zur Frau. Hierbei stellte die Joggerin fest, dass der Mann seinen Unterkörper vollständig entblößt hatte. Sofort blieb die 55-Jährige stehen und setzte ihren Weg in entgegengesetzter Richtung fort. Wenige Minuten danach verständigte eine zweite Joggerin die Polizei, nachdem sie einen schwarzen SUV gleich an mehreren Stellen im selben Feldgebiet feststellte. Auch in diesem Fall stieg der Fahrer aus, suchte gezielt den Blickkontakt zur 45-Jährigen und zeigte ihr sein entblößtes Glied. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca.45 Jahre alt, 180 cm groß und braunes/volles/leicht gewelltes Haar. Zudem trug der Mann ein auffallend orangefarbenes T-shirt. Weitere Hinweise, auch zum Fahrzeug, sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch ein ähnliches Handeln des Mannes weitere Personen belästigt fühlten, jedoch keine Anzeige bei der Polizei erstatteten. Daher werden auch weitere Geschädigte gebeten, sich zu melden.

