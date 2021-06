Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim/Frankfurt/Main: 16-jährige Chiara-Theresa V. vermisst - Zeugen dringend gesucht

Heidelberg-Bergheim/Frankfurt/Main (ots)

Seit Freitagnachmittag, 11.06.2021 wird ie 16-jährige Chiara-Theresa V. aus Frankfurt vermisst. Die Vermisste, die derzeit zur Behandlung in einer Fachklinik in der Heidelberger Voßstraße untergebracht ist, verließ nach einem Behandlungsgespräch mit einer Ärztin die Klinik und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 16 Jahre alt - Ca. 176 cm groß - Ca. 77 kg schwer - Normale Statur - Schulterlange schwarze Haare - Narben an beiden Oberarmen - Sehr lange, schwarze Fingernägel - Bekleidet mit schwarzer Jogginghose der Marke Nike und einem grauen Hoodie - Trägt weiße Sneaker

Die 16-Jährige befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet. Sie hielt sich in der Vergangenheit häufig im Bereich Frankfurt auf. Kontakte in die dortige Drogenszene sind nicht auszuschließen.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-bergheim-frankfurt-main-vermisstenfahndung/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

