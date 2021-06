Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 76-Jähriger wird Opfer zweier Trickdiebinnen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Schwetzingen wurde am Mittwochmittag ein 76-jähriger Mann Opfer von zwei trickreichen Diebinnen. Die beiden Frauen klingelten gegen 14 Uhr an der Wohnungstür des Mannes in der Friedrich-Ebert-Straße und baten um ein Glas Wasser. Während die eine Frau den Senior ablenkte, während sie das Wasser trank, begab sich die zweite Frau angeblich zur Toilette. Tatsächlich suchte sie jedoch das Wohnzimmer auf, wo sie Bargeld und Reisepass des Opfers mitgehen ließ. Anschließend verabschiedeten sie sich freundlich und verließen das Anwesen.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

- 30 bis 35 Jahre alt - Europäisches Erscheinungsbild - Auffallend große Brust - Schwarze längere Haare - Sprach akzentfrei Deutsch

Täterin 2:

- Normale Figur - Kürzere, hochgerollte braune Haare - Trug ein beigefarbenes Kleid

Beide Frauen gaben sich als Italienerinnen aus.

Bereits am Vortag hatten diese beiden Frauen den Geschädigten bereits vor dem Haus angesprochen und nach einer Straße gefragt.

Zeugen, denen die beiden Frauen aufgefallen sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

