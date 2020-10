Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Farbschmierereien an der KGS Bad Münder - Zeugenaufruf

Bad Münder (ots)

Bereits am gestrigen Donnerstagabend, in der Zeit von 17:50 Uhr bis 18:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Farbschmierereien am Gebäude der Kooperativen Gesamtschule Bad Münder hinterlassen. Die eingesetzten Beamten konnten an den Fensterscheiben und an verschiedenen Gebäudeteilen insgesamt 50 Graffitis zählen. Da es sich bei der Farbe um Sprühlack handelt, lassen sich die Schmierereien nicht mit einfachen Mitteln entfernen. Der Schaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Bad Münder unter 05042/93310 zu melden.

