Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Dieb nutzt Gelegenheit

Bad Münder (ots)

Ein unbekannter Dieb nutzte am Mittwoch, 21.10.2020, eine günstige Gelegenheit. Der Unbekannte entwendete aus einem geparkten Pkw eine Geldbörse, die in einer Handtasche auf der Rücksitzbank zurückgelassen wurde. Der Toyota war in der Obertorstraße ab 09.00 Uhr für ca. 10 Minuten unbeaufsichtigt und nicht verschlossen.

Der 79-jährigen Autofahrerin fehlen neben Bargeld auch alle wichtigen Dokumente, Ausweise und Geldkarten.

Die Polizei wiederholt ihre Hinweise: Das Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto grundsätzlich ab und achten Sie auch darauf, dass Fenster und Schiebedach geschlossen sind. Lassen Sie keine Wertsachen und Dokumente im Fahrzeug zurück.

