Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Polizeieinsatz im PZN Wiesloch

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Abend des 28.07.2020 erfolgte ein Rettungseinsatz der Polizei im Bereich vom Psychiatrischen Zentrum Nordbaden. Eine Person hatte sich kurzfristig in einem Zimmer verschanzt. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Mit Hilfe von Spezialkräften gelang es, den Mann unverletzt in Gewahrsam zu nehmen. Bei dem Einsatz kam niemand zu Schaden.

