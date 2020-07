Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Außenspiegel abgetreten - zwei Tatverdächtige festgenommen - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr wurden in der Bergstraße an drei geparkten Autos die Außenspiegel mit Tritten beschädigt. Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie zwei Personen beobachtet habe, die sich in Richtung Schriesheim entfernten. Im Rahmen der Fahndung wurden noch in tatortnähe zwei Tatverdächtige im Alter von 26 und 31 Jahren angetroffen und festgenommen. Beide Tatverdächtige waren erheblich betrunken, Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,4 bzw. 1,5 Promille. Weitere Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell