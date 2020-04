Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter bei Einbruch in Imbiss gestellt

Hamm-Pelkum (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Samstag, 11. April, gegen 23.55 Uhr, wie ein Mann versuchte, auf der Kamener Straße in einem Imbiss eine Scheibe einzuschlagen. Eintreffende Polizeibeamte konnten einen 38-jährigen Dieb in der Gaststätte antreffen und vorläufig festnehmen. Zum möglichen Diebesgut liegen bisher noch keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

