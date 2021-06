Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: zwei Seniorinnen fallen auf angeblichen Handwerker herein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Zwei Seniorinnen im Alter von 85 und 89 Jahren fielen am Mittwochmittag im Stadtteil Oststadt auf angebliche Handwerker hinein. Kurz vor 12 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Damen und gab sich als Handwerker in der darüberliegenden Wohnung aus. Da es dort zu einem Rohrbruch gekommen sei, müsse er nun die Rohre in der Küche der Damen prüfen. Während er die beiden Seniorinnen in der Küche in ein Gespräch verwickelte und damit ablenkte, betrat eine weitere Person die Wohnung und durchsuchte die Räume. Dabei stieß er auf Bargeld, Schmuck und mehrere Sparbücher und ließ sie mitgehen. Nachdem dieser die Wohnung wieder verlassen hatte, beendete auch der andere Mann seine "Untersuchungen", sagte, dass alles in Ordnung sei und verließ ebenfalls die Wohnung. Erst danach bemerkten die Damen, dass es zum Diebstahl gekommen war.

Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 190 bis 195 cm groß - Dick - Gebräunte Haut - Dunkle Haare - Bekleidet mit dunkler Handwerker-Kleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Aus gegebenem Anlass bittet die Polizei nachfolgende Tipps zu beachten:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell