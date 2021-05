Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Königsberger Straße ereignete sich zwischen Samstag und Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte einen dort geparkten VW und beschädigte diesen erheblich. Dem Spurenbild zufolge könnte der Unfall durch einen Lkw oder ein Baustellenfahrzeug verursacht worden sein. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Schafstraße in ein Büro eingebrochen. Die Einbrecher stiegen über ein von ihnen aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein, wo sie aus einer aufgefundenen Geldkassette eine dreistellige Bargeldsumme erbeuteten. Die Diebe hinterließen zudem noch einen Sachschaden, der auf 1000 Euro beziffert wurde. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/41798 um sachdienliche Hinweise.

