Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheibe eingeschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 26-Jährige am Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit bog sie mit ihrem Pkw Audi von der Bohlerstraße nach links in die Dr.-Rudolf-Schieber-Straße ein. Hierbei übersah sie den Pkw BMW einer 65-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Aalen: Wildunfall

Mit seinem Pkw Audi A3 erfasste ein 39-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr auf der Abtsgmünder Straße ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Jagstzell: Transporter umgekippt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 21-Jähriger am Mittwochmorgen verursachte. Der junge Mann befuhr gegen 4.35 Uhr mit seinem Transporter die Kreisstraße 3322 zwischen Jagstzell und Ropfershof. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und kippte um. Der 21-Jährige, der sich selbständig aus dem Transporter befreien konnte, blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen an einem Bagger, der im Neubaugebiet in der Flurstraße abgestellt war, die Scheibe ein, wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Die Beschädigung wurde am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 26-Jähriger seinen Pkw BMW am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Kreisstraße 3268 anhalten. Eine 43-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW Caddy auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 übersah ein 61-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr den neben ihm fahrenden Lkw eines 48-Jährigen und streifte diesen mit seinem Pkw Audi. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Lorch: 23.000 Euro Sachschaden

Ein Fahrfehler war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr ein Sachschaden von rund 23.000 Euro entstand. Mit seinem Pkw BMW befuhr ein 33-Jähriger die B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Lorch-West, wo er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und dieser gegen die Mittelleitplanke prallte. Der 33-Jährige blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell