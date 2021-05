Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 87-Jähriger wurde Opfer eines Betrügers

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: 87-Jähriger wurde Opfer eines Betrügers

Ein bislang Unbekannter passte einen 87-Jährigen am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr vor dessen Wohnhaus ab und gab sich dem alten Herrn gegenüber als Sohn eines früheren Bekannten aus. Der Unbekannte erzählte dem 87-Jährigen eine rührselige Geschichte, die darauf hinauslief, dass er den Senior um Geld anging. Als "Pfand" bot der Mann drei angeblich wertvolle Uhren an. Der 87-Jährige übergab dem Unbekannten 1000 Euro; vereinbart wurde zudem, dass die beiden Männer in wenigen Tagen zusammen zur Bank gehen und noch einmal 3000 Euro abheben würden. Dem 87-Jährigen beschlichen aber am Abend doch erste Zweifel, weshalb er die Uhren von einem Bekannten abholen und von einem Uhrmacher begutachten ließ. Dieser stellte fest, dass es sich bei den Uhren um wertlose Plagiate handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell