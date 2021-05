Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schrottcontainer geöffnet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Alfdorf-Rienharz: 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 fuhr am Montagabend gegen 18:10 Uhr die Weilerstraße aus Pfahlbronn kommend in Richtung Welzheim entlang und wollte nach links in eine Einfahrt fahren. Hierbei übersah er den Renault Megane einer entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrerin und kollidierte mit ihr. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Murrhardt: Einbruch

Unbekannte Diebe begaben sich am Samstag in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr auf ein Betriebsgelände in der Weimarer Straße. Sie überkletterten hierzu einen Zaun und entwendeten aus einem Schrottcontainer Gegenstände. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Murrhardt: Unfall beim Abbiegen

Ein 25-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Montagabend gegen 18.20 Uhr die Fritz-Schweitzer-Straße und bog nach links in die Siegelsbacher Straße ab. Hierbei schnitt er die Kurve und stieß mit einem entgegengekommenen Auto zusammen. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. An dem Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell