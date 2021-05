Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmierereien - Fahrzeug machte sich selbständig - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 19.25 Uhr am Montagabend bemerkte eine 56-Jährige, dass an ihrem, in der Oberen Wöhrstraße abgestellten, Pkw Ford Fiesta der Außenspiegel beschädigt worden war, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Beamte des Polizeireviers Aalen stellten in der näheren Umgebung das Verursacherfahrzeug fest; der Besitzer des Pkw war nicht vor Ort. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte der 21-Jährige den Pkw erst kürzlich erworben und noch nicht umgemeldet. Somit ist der Versicherungsschutz für den Opel Corsa erloschen. Der junge Mann hatte das Fahrzeug in der Oberen Wöhrstraße geparkt und nicht ausreichend abgesichert, so dass dieses sich selbständig machte und gegen den Ford Fiesta gerollt war. Der am Opel Corsa entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw VW beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Straße Im Hasennest abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 3000 Euro Sachschaden

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 44-Jähriger am Montagmittag verursachte. Kurz vor 13 Uhr wendete er seinen Lkw im Einmündungsbereich der Weilerstraße, wodurch die Ladung seines Fahrzeuges nach rechts ausschwenkte und einen geparkten Pkw Ford beschädigte.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Sonntagmittag ereignete. Gegen 12.40 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Motorrad die Waldhäuser Steige in Richtung Unterkochen. Im Bereich einer Kurve verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Straße ab, wo er die Leitplanken streifte. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Farbschmierereien

Zeugen erstatteten am Montagabend gegen 18 Uhr beim Polizeirevier Ellwangen Anzeige gegen zwei bislang unbekannte Jugendliche, nachdem diese in der obersten Etage der Parkpalette den Boden und auch die Metallüberdachung mit Farbe besprüht hatten. Hinweise auf die beiden Jungen im Alter von ca. 13 Jahren bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 10.500 Euro Sachschaden

Eine 48-Jährige verursachte am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 10.500 Euro entstand. Zur Unfallzeit fuhr sie mit ihrem Pkw BMW in den Pfitzerkreisel ein, wobei sie die Vorfahrt eines 69 Jahre alten Opel-Fahrers missachtete. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge blieben beide Autofahrer unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell