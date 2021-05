Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäude mit Farbe beschädigt - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Staatsschutz ermittelt wegen Farbanschläge

In der Nacht zum Samstag wurden zwei Gebäudefassaden mittels Farbe beschädigt. Zum einen handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus in der Gottlieb-Daimler-Straße, indem sich auch ein jüdisches Geschäft befindet. Die unbekannten Täter haben das Mauerwerk mit farbgefüllten Christbaumkugeln beworfen. Die zweite Tatörtlichkeit befindet sich in der Silcherstraße. Ein Außenstellengebäude des Landratsamtes wurde dort mit einem Schriftzug, der an die "Befreiung am 8. Mai" gedenken soll, sowie einem Farbflaschenwurf beschädigt. Es ist von einer politischen linksmotivierten Straftat auszugehen, weshalb der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen mit den Ermittlungen beauftragt wurde. Sachdienliche Hinweise werden dort unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Eine Autofahrerin beging am letzten Donnerstagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Sie fuhr zwischen 11 Uhr und 11.40 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Praxis bzw. neben einer dortigen Drogerie in eine Parklücke ein und stieß hierbei gegen einen geparkten Pkw Toyota Auris, der hierbei erheblich beschädigt wurde. Die Autofahrerin sei anschließend in Begleitung einer älteren Frau und zwei Kindern zum Einkaufen gegangen, ehe sie dann wegfuhr ohne den Unfall anzuzeigen. Die Unfallverursacherin könnte nach vorliegenden Hinweisen mit einem Pkw Seat unterwegs gewesen sein. Die Polizei Fellbach bittet nun um sachdienliche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

