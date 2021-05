Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradunfall

Aalen (ots)

Mainhardt: Biker verliert Kontrolle über das Motorrad

Gegen 19:20 Uhr am Sonntagabend war ein 55 Jahre alter Kawasaki-Fahrer auf der K2582 in Richtung L1050 Richtung Mainhardt unterwegs, als er am Ende einer Kurve beim Beschleunigen die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er kam daraufhin zu Fall und wurde verletzt. Er musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klink verbracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

