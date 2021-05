Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - versuchter Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 31-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 13 Uhr die Stuttgarter Straße. Als sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte über sah sie einen neben ihr fahrenden Pkw BMW und verursachte bei der seitlichen Kollision einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Waiblingen: Autos beschädigt

Am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr wurde von Anwohnern wahrgenommen, wie ein Fußgänger in der Straße Ameisenbühl einen dort parkenden Pkw Seat Ibiza mutwillig beschädigte. Beim Vorbeigehen habe er an dem Auto den Außenspiegel abgetreten. Möglicherweise wurden noch weitere Fahrzeuge von dem Mann beschädigt; die Autos waren jedoch beim Eintreffen der Polizei bereits weggefahren. Der Tatverdächtige hatte lange dunkelblonde oder braune Haare, er trug ein blaues Hemd und eine hellbraune Stoffhose. Weitere Hinweise auf den Täter wird von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten. Falls weitere Autos zu Schaden kamen, sollten sich die Eigentümer ebenfalls mit der Polizei in Verbindung setzen.

Spiegelberg: Mountainbikerin verletzt

Eine 23-jährige Mountainbikerin befuhr am Sonntag gegen 17 Uhr den Feldweg "Talblick" in Verlängerung der Straße Am Sonnenberg. Sie stürzte dort alleinbeteiligt vermutlich infolge eines Fahrfehlers und verletzte sich schwer am Kopf. Sie trug einen Helm. Vom Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kaisersbach: Unfall am Kreisverkehr

Ein 67-jähriger Passat-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 17.15 Uhr in den Kreisverkehr auf der L 1120 ein und missachtete dabei die Vorfahrt. Ein 60-jähriger Motorradfahrer wollte dem einbiegenden Auto ausweichen und stürzte daraufhin. Hierbei wurde er leicht verletzt. Am Motorrad der Marke Aprilia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der leichtverletzte Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Weinstadt: Motorradunfall

Ein 60-jähriger BMW-Fahrer bog am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr von einem Feldweg auf die K 1865 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der von Manolzweiler in Richtung Goldbodenkreuzung gefahren ist. Der 41-jährige Biker wollte dem Auto noch ausweichen, streifte dieses jedoch noch und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Weinstadt: Unfall an der Auffahrt zur B29

Am Samstagabend gegen 17 Uhr fuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer von Weinstadt kommend auf den Abbiegestreifen zur B29 in Richtung Aalen. Kurz vor der dortigen Ampel wollte er nach links auf den anderen Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen 18-jährigen BMW-Fahrer der links neben ihm fuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall wurde der 30-Jährige abgewiesen und krachte anschließend in einen 36-jährigen Ford-Fahrer, welcher auf dem Abbiegestreifen fuhr. Der 36-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Leutenbach: Holztisch angezündet

Am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr wurde der Polizei durch einen Anzeigeerstatter mitgeteilt, dass ein Holztisch an der L1114 zwischen Weiler am Stein und Heidehof angezündet wurde. Dazu wurden an diesem Holztisch mehrere Zeitungen verbrannt. Beim Eintreffen der Streife waren die Flammen bereits erloschen, es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Winnenden bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Leutenbach: Einbruchsversuch

Ein Dieb versuchte zwischen vergangenem Mittwochabend und Samstagnachmittag sich Zutritt zu einer Bäckerei in der Winnender Straße zu verschaffen. Dazu wollte er eine Türe des Gebäudes aufhebeln, was jedoch misslang. Bei der Tatbegehung verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell