Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle mit Motorrädern, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gerabronn: Farbschmierereien

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag an drei verschiedenen Örtlichkeiten in der Jahnstraße ein Buswartehäuschen, und mehrere Garagen m, indem sie diese mit roter Farbe besprühten.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 mit Hinweisen zu den Tätern zu melden.

Frankenhardt: Frontalzusammenstoß zwischen Bikern

Am Sonntag gegen 17:20 Uhr war ein 54 Jahre alter Yamaha-Biker auf der K2665 von Steinehaig kommend in Fahrtrichtung Großaltdorf unterwegs. Hier unterlief im ein Fahrfehler, so dass er mit seiner Maschine ins Schlingern und dann auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem 34-Jährigen auf einem Ducati-Motorrad. Beide Biker wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Michelfeld: Auffahrunfall mit Motorrad

Ein 70 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag kurz vor 17:00 Uhr die B 14 von Michelfeld kommend, in Fahrtrichtung Bubenorbis. Als der Mercedes-Fahrer musste kurz vor einem Parkplatz zu den dortigen Windrändern verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 50 Jahre alter KTM-Fahrer zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen und prallte seitlich gegen den Mercedes und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Yamaha-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 18:20 Uhr die B19 von Sulzbach am Kocher in Fahrtrichtung Bröckingen. Dabei unterlief ihm ein Fahrfehler, so dass er stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. An Dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell