Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch gescheitert ++ Zusammenstoß zwischen Linienbus und Motorrad

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch gescheitert

Land Hadeln/Neuenkirchen. Bisher unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag versucht, in ein Einfamilienhaus in Neuenkirchen einzubrechen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und wollten die Terrassentür des Hauses aufbrechen. Da dies misslang, flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort.

++++++

Zusammenstoß zwischen Linienbus und Motorrad - ein Verletzter

Schiffdorf. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Geestland ist gestern Morgen gegen 9 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus leicht verletzt worden. Der Busfahrer wollte von der Brameler Straße nach links auf die Kreisstraße 60 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Der konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und kollidierte mit dem Bus. Der 60-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt etwa 6.500 Euro.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell