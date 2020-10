POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 9. Oktober 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Einbruch, Grill und Bier entwendet

Mittwoch, 07.10.2020, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 08.10.2020, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr und Donnerstagabend, 18:00 Uhr, in einen Lagerraum des Sportheimes des SV Linden. Im Weingarten, ein. Aus dem Lagerraum wurden zwei Grills und einen Kasten Bier im Gesamtwert von zirka 700 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Remlingen: Verkehrsunfall, PKW landet auf dem Dach

Donnerstag, 08.10.2020, gegen 14:15 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstagnachmittag ein 35-jähriger Autofahrer aus Roklum mit seinem Auto auf der Bundesstraße 79 zwischen Wittmar und Remlingen, im Ausgang einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Glücklicherweise blieb der 35-Jährige unverletzt, am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

