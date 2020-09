Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzen Personen

Bad Ems (ots)

Am 29.09.2020, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 261, Denzer Heide, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Koblenz befuhr die B 261 aus Bad Ems kommend in Richtung Denzer Heide. Im Bereich einer Rechtskurve geriet sie, vermutlich aufgrund zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, in Rutschen. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte sie mit dem PKW einer 56-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Westerwald, welche in Richtung Bad Ems unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand jeweils nicht unerheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell