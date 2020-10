Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.10.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfälle

Am Donnerstag, um 13:50 Uhr, kam es zwischen Adenstedt und Groß Bülten zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Peiner durchfuhr mit seinem VW Polo die dortige Linkskurve, als das Heck des Fahrzeuges ausbrach. Der Peiner rutschte anschließend mit dem Fahrzeug in den Straßengraben. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht, ein Abschlepper zog das Fahrzeug aus dem Graben. Es entstand geringer Sachschaden.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Donnerstag um 16:10 Uhr an der Kreuzung Hannoversche Heerstraße/ Vöhrumer Straße in Peine. Eine 73-jährige Peinerin befuhr mit ihrem Cevrolet die Hannoversche Heerstraße und wollte auf die Vöhrumer Straße abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie vor dem dortigen Fußgängerüberweg ihre Geschwindigkeit reduzieren, als von rechts ein Radfahrer den Überweg fahrend passierte. Der Radfahrer stieß gegen das Fahrzeug und fiel daraufhin zu Boden. Eine auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befindliche männliche Person kam zum Unfallort und beschimpfte daraufhin lautstark die 73-jährige PKW-Fahrerin. Anschließend verließen sowohl der Radfahrer, welcher auf ca. 14 Jahre geschätzt wird, als auch die männliche Person den Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden am PKW zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Radfahrer/der männlichen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

