POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 08.10.2020

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Gaststätte

Zwischen Dienstag, 22:15 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel ein. Über eine auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend Bargeld und Pfandflaschen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/9330, in Verbindung zu setzen.

