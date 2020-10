Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.10.2020

Peine (ots)

Nachtrag zu: 20-jähriger Peiner nach Messerstich verletzt

Wie berichtet, war es am 28.09.2020, gegen 20:50 Uhr, in der Straße "Am Bauhof" in Peine zu Streitigkeiten zwischen zwei 18- und 20-jährigen Peinern gekommen. Im Verlauf des Streits zog der 18-Jährige ein Messer und stach es dem 20-Jährigen in den Oberkörper. Dieser erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden.

Gegen den 18-Jährigen wird mittlerweile wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

