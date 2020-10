Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 09.10.2020

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Lagerraum

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 18:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum eines Sportvereins in der Straße "Im Weingarten" in Wolfenbüttel ein. Sie entwendeten zwei Grillgeräte und einen Kasten Bier. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

