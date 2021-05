Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hal: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr einen dort geparkten Mercedes Benz. Vermutlich kam es zu der Kollision, als der Verursacher versuchte ein- oder auszuparken. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich möglichweise um einen gelben Kleinbus.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

