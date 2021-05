Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidum Aalen: Schwere Motorradunfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Sonntag um 15:50 Uhr befuhr ein 77-jähriger Lenker eines VW Golf die Rampe der Anschlussstelle B29 Hüttlingen, um in der Folge nach links in Richtung Stuttgart auf die B29 einzufahren. Hierzu musste der Senior den Fahrstreifen in Richtung Nördlingen queren. Beim Einfahren auf die B29 übersah der Mann eine 51-jährige Motorradfahrerin welche in Richtung Nördlingen die B29 befuhr. Durch die Kollision kam die Yamaha-Fahrerin zu Sturz und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Golf-Fahrer wurde ein Atemalkoholtest und anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Mainhardt: Motorradfahrerin schwer verletzt II

Am Sonntag gegen 13:45 Uhr befuhren eine 49-jährige Yamaha-Lenkerin und ein 52-jähriger Lenker einer Harley-Davidson hintereinander die B14 von Großerlach in Richtung Mainhardt. An der Abzweigung nach Hohenegarten hielten beide Motorräder an. Unmittelbar danach fuhr ein 44-jähriger Lenker eines VW Golf nahezu ungebremst auf die Yamaha von hinten auf. Die Motorrad-Fahrerin wurde hierbei von ihrer Maschine auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Harley-Davidson wurde von dem PKW gestreift. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

