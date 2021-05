Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 14:00 Uhr

Aalen (ots)

Ellwangen: Garagentor angezündet

Am Sonntag gegen 01:50 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter ein Garagentor in der Kernerstraße an. Glücklicherweise bemerkte dies ein von der Arbeit heimkommender Mann und löschte unverzüglich das Feuer. Da es zu einer weiteren Rauchentwicklung aus dem Innern der Garage kam wurde noch die FFW Ellwangen in den Einsatz gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000.- Euro.

Großdeinbach: brennender Bienenstockkasten

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Samstag gegen 21:09 Uhr ein Bienenstockkasten in Brand. Die hinzugerufene FFW Lorch konnte das Feuer sehr schnell löschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro.

Schwäbisch Gmünd-Oberbettringen: Vermisster 90-jähriger aufgefunden

Die Vermisstensuche nach dem 90-jährigen Mann aus dem Bereich Bettringen kann eingestellt werden. Der Mann kehrte heute Morgen selbständig und wohlbehalten in seine Wohnung zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell