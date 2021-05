Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwäbisch Gmünd - Nächtlicher Hubschraubereinsatz zur Vermisstensuche

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Oberbettringen: Vermisstensuche mit Einsatz eines Polizeihubschraubers

Am Samstag Abend wurde bekannt, dass ein 90-jähriger Mann aus dem Bereich Oberbettringen seit einigen Tagen vermisst wird. Durch die Polizei wurden daher Suchmaßnahmen um den Wohnort des Mannes eingeleitet. Neben mehreren Streifenwagen wurde am Sonntag ab 00:15 Uhr auch ein Polizeihubschrauber in die Suche einbezogen. Aufgrund der Gesamtumstände ist es möglich, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Suchmaßnahmen werden aktuell fortgeführt.

