Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis bis 11.30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Parkunfall

Am Freitagmorgen gegen 11:08 Uhr ging ein Ausparkmanöver in der Goethestraße in Schwäbisch Gmünd ordentlich schief. Ein 21-jähriger blieb mit seinem Opel beim Ausparken an einem parkenden Skoda hängen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro.

Ellwangen: Parkunfall

Auch in Ellwangen ging der Ausparkversuch einer 21-jährigen Ford Lenkerin schief. Gegen 16:55 Uhr kollidierte sie beim Ausparken in der Rinderbacher Straße mit einem geparkten Nissan. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Essingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Freitagabend gegen 20:00 Uhr fuhr eine 32-jährige Opel Fahrer auf einen 34-jährigen Mazda Fahrer auf. Beide befuhren die Daimlerstraße und wollten nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 9000,- Euro geschätzt.

