Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Auto zerkratzt & Pkw-Aufbruch

Aalen (ots)

Remshalden: Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 29 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr die B29 am Donnerstagnachmittag gegen 16:10 in Fahrtrichtung Aalen entlang und verließ diese an der Anschlussstelle Remshalden. An der Einmündung zur Mittelquerspange fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden Mercedes eines ebenfalls 29-Jährigen auf. Dieser erlitt beim Unfall leichte Verletzungen.

Waiblingen-Hohenacker: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 12:15 Uhr wurde ein in der Straße Gäßle geparkter Opel am Freitag im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Pkw-Aufbruch

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Freitag, 8 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe einen in der Brückenstraße geparkten Ford auf und entwendeten aus diesem den Geldbeutel. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061.

