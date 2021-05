Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf-Weiler: Vorfahrt missachtet

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr an der Einmündung Winterbacher Straße / Kelterstraße. Eine 49 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte von der Kelterstraße auf die Winterbacher Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 19-jährigen Renault-Fahrerin, die die Winterbacher Straße in Richtung Schorndorf entlangfuhr.

Urbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 18:15 Uhr und Donnerstag, 11:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Beckengasse geparkten Audi und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen zu einem Vorfall am Donnerstagmorgen auf der B29 zwischen Weinstadt und Schorndorf. Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr die Bundesstraße gegen 8 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Schwäbisch Gmünd entlang. Der vor ihr fahrende Fahrer eines grauen Opel Astra mit Esslinger Zulassung bremste ohne Grund mehrfach ab und beschleunigte wieder, bis er seinen Pkw plötzlich ohne Grund bis zum Stillstand abbremste. Die 48-Jährige musste stark bremsen und ausweichen, um eine Kollision mit dem Opel zu vermeiden und verlor kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nur mit viel Glück konnte letztlich ein Unfall vermieden werden. Zeugen, denen der Opel am Donnerstagmorgen ebenfalls aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses in dir Industriestraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Kunde hatte dort seinen Pkw Audi A3 zwischen 15 Uhr und 16.10 Uhr geparkt. In diesem Zeitraum wurde dieses Auto bei einem Unfall beschädigt, wobei der Verursacher flüchtete und ca. 1000 Euro Sachschaden hinterließ. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Burgstetten: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer wendete am Donnerstag zwischen 7.45 Uhr und 16.10 Uhr in der Burgäckerstraße und stieß dabei in einer Hofeinfahrt gegen einen Pfosten. Hierbei verursachte er ca. 2500 Euro Sachschaden. Nun bittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell