POL-AA: Ostalbkreis: Rettungssanitäterin begrabscht und Polizei angegriffen - Ausgelöster Warnmelder führt zu Feuerwehreinsatz - Unfallflucht - Diebstahl von Mountainbikes

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag auf dem Parkplatz Schießwasen einen geparkten VW Golf GTI an der Beifahrertüre. Der Golf parkte dort zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Ausgelöster Warnmelder führt zu Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd rückte am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten in die Weißensteiner Straße aus, nachdem in einem Wohnhaus ein Warnmelder ausgelöst hatte. Grund für die Alarmauslösung war die Wassernutzung durch eine Familie im 3. OG des Wohnhauses, wodurch in der darunter, derzeit nicht bewohnten Wohnung durch ein geöffnetes Abwasserrohr die Wohnung geflutet wurde. Aufgrund dessen sind die Decken und Wände der Wohnung im 1. OG so feucht geworden, dass ein Warnmelder auslöste.

Wetzgau: Diebstahl von Mountainbikes

Aus einer, zum Zeitpunkt des Diebstahls offenstehenden, Tiefgarage im Narzissenweg entwendeten zwei unbekannte Männer am Donnerstag gegen 16.50 Uhr zwei schwarze Mountainbikes der Marke Canyon im Wert von ca. 4000 Euro. Die beiden Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzen sowie OP-Masken.

Schwäbisch Gmünd: Rettungssanitäterin begrabscht und Polizei angegriffen

Am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei durch die Besatzung eines Rettungswagens in die Weißensteiner Straße gerufen, nachdem ein 42-jähriger Patient eine Rettungssanitäterin begrabschte und zusätzlich versuchte ihr die Schutzmaske vom Gesicht zu reißen. Zudem wurde ein weiterer Rettungssanitäter durch Fußtritte verletzt. Nachdem die eintreffenden Polizeibeamten versuchten, den Mann aus dem RTW zu bringen, wurden auch diese unvermittelt körperlich angegangen. Einem Beamten wurden dabei die Schutzmaske sowie ein Funkgerät vom Körper gerissen. Aus diesem Grund wurde der Mann durch die beiden Beamten unverzüglich aus dem Rettungswagen geholt und mit Handschließend geschlossen. Hierbei wurde ein Polizist leicht verletzt.

