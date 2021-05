Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Jägerhütte niedergebrannt

Murrhardt: (ots)

Die Feuerwehr Murrhardt war am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr wegen einer brennenden Jagdhütte im Gewann Harnersberg bei der L 1066 mit vier Fahrzeugen und 30 Mann zum Löscheinsatz ausgerückt. Die Hütte konnte von der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden, sie brannte vollständig nieder. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache dauern an.

