Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Lagefortschreibung zum Tötungsdelikt Seehofweg

Backnang: (ots)

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt im Seehofweg, das am Dienstagnachmittag polizeilich bekannt wurde, laufen weiterhin auf Hochtouren. Wie bereits berichtet, wurde gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag ein Haftbefehl erlassen, sodass sich dieser nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Erste rechtsmedizinische Ergebnisse einer angeordneten Obduktion, die am Donnerstagvormittag stattgefunden hat, liegen nun auch vor. Demnach bestätigte sich der Verdacht, dass die 25-Jährige Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, zu denen auch weitere Zeugenbefragungen gehören, sind weiter fortgeschritten. Abschließende Ergebnisse darüber hinaus liegen jedoch noch nicht vor.

