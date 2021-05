Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geparkten VW beschädigt - LKW kippt um

Aalen (ots)

Hüttlingen: Geparkten VW beschädigt

Am Freitag zwischen 7 Uhr und 11 Uhr, wurde ein VW Golf, der auf einem Firmenparkplatz in der Max-Eyth-Straße abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Bühlerzell: LKW kippt um

Am Freitag gegen 12.45 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem LKW MAN die Landstraße 1072 von Bühlerzell in Richtung Bühler. Nachdem ein Auto entgegenkam fuhr der LKW-Lenker so weit nach rechts, dass der LKW samt Anhänger nach rechts umkippte und auf der Seite liegen blieb. Hierbei entstand an dem Gespann, welches nicht beladen war, ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Landstraße war zum Zeitpunkt der Meldung (14:20 Uhr) zur Bergung des LKW voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell