POL-OL: +++ Zigarettenautomat zerstört - Zeuge hält Tatverdächtigen fest +++

Zwei Täter haben in der vergangenen Nacht mutmaßlich versucht, am Sandfurter Weg einen Zigarettenautomaten aufzusprengen.

Ein Zeuge schilderte der Polizei, dass er etwa um 1.50 Uhr am Sandfurter Weg zunächst einen lauten Knall gehört habe. Als der 23-Jährige auf die Straße ging, habe er neben dem noch qualmenden Zigarettenautomaten an der Ecke Thomasburg zwei Männer gesehen, die auf ihre Fahrräder stiegen und offenbar flüchten wollten. Als einer der beiden mit dem Fahrrad an dem Zeugen vorbeifuhr, stellte der 23-Jährige den Flüchtenden und fixierte ihn auf dem Boden. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang es zunächst, mit dem Rad in Richtung Edewechter Landstraße zu flüchten.

Die Polizei stellte am Tatort fest, dass der Automat mit einem Feuerwerkskörper erheblich beschädigt worden war. Der vom Zeugen festgehaltene Tatverdächtige, ein 20-jähriger Oldenburger, räumte die Tat gegenüber den Beamten ein, machte aber keine Angaben zu seinem möglichen Mittäter. Als Tatbeteiligter steht ein 21-Jähriger im Verdacht, der sich den Beamten während der Ermittlungen am Tatort als Zeuge vorstellte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (1500678)

Eine weitere Automatensprengung wurde der Polizei aus der Messestraße gemeldet: Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar versucht, einen mit einem Silvesterknaller gewaltsam einen Parkscheinautomaten zu öffnen, um so an das Bargeld zu gelangen. Der Versuch schlug fehl, der Automat wurde jedoch erheblich beschädigt. (1496941)

