Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Murrhardt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend gegen 19:38 Uhr wartete ein 56-jähriger Ford Lenker in der Hauptstraße an einer roten Lichtzeichenanlage. Hinter ihm stand ein 23-jähriger VW Lenker. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht umschaltete, fuhr der VW Fahrer los. Er fuhr allerdings auf den noch vor sich stehenden Ford Lenker auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der VW Lenker unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er musste seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 2700,- Euro beziffert.

Schorndorf: Steine auf die Gleise gelegt- Zeugenaufruf

Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr erkannte der Lokführer der Wieselbahn auf der geraden laufenden Strecke zwischen Schorndorf und Haubersbronn zwei Kinder, die gerade mehrere faustgroße Steine und Wurzelholz auf die Gleise legten. Er konnte die Bahn noch rechtzeitig abbremsen, so dass es zu keinem schädigenden Ereignis kam. Die Kinder flüchteten allerdings unerkannt. Hinweise zu den beiden Kindern nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Nummer 07181/2040 entgegen.

Urbach: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Freitagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Audi Fahrerin die Wasenstraße in Urbach in Fahrtrichtung Schorndorf. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr sie auf Höhe Zubringer B 29 auf eine verkehrsbedingt wartende 57-wartende Seat Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde der Seat noch auf ein vor sich stehenden Mercedes-Benz geschoben. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf insgesamt ca. 9500 Euro beziffert.

Waiblingen: Containerbrand auf Schulgelände

Freitagnacht gegen 23:50 Uhr setzten unbekannte Täter ca. 10 Papiercontainer auf dem Hinterhof der Staufer Realschule in Brand. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt, eine Gefahr für das Gebäude kann ausgeschlossen werden. Die Täter entkamen unerkannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell