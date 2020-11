Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Brandstiftung - 200 Strohballen in Brand - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am Sonntagabend (15. November 2020) sind circa 200 Strohballen auf einem Feld am Eltweg in Brand geraten.

Gegen 23:45 Uhr bemerkte ein Zeuge die Rauchentwicklung und wählte den Notruf. Die Feuerwehr ließ die Strohballen kontrolliert abbrennen.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort zwischenzeitlich untersucht und geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02151 6340 oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (559)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell