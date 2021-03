Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht 175 Absperrbaken

Werl (ots)

Wer kann Angaben zum Verbleib von circa 175 rot/weißen Absperrbaken machen? Mit dieser Frage wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Die Kunststoffabsperrungen wurden letztmalig am Freitag (19. März), gegen 19 Uhr, an der Unnaer Straße/L969 gesehen. Am Samstag, gegen 9 Uhr, stellte man dann den Diebstahl fest. Nach Zeugenangaben geht man davon aus, dass man für den Abbau und das Verladen der Absperrbaken mindestens zwei Stunden und mehrere größere Fahrzeuge benötigen würde. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

