Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Unfallflucht "Zum Haunert"

Möhnesee (ots)

Eine Unfallflucht in der Straße "Zum Haunert" mit circa 2.500 Euro Sachschaden an einem geparkten, schwarzem VW Golf, bilanzierte die Polizei am Montag (22. März). Von dem Unfallgegner war nur noch gelblicher Lackaufrieb zurückgeblieben. Anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden oder mit dem Besitzer Kontakt aufzunehmen, entfernte er sich vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

